Reiner Wieneke wird Hamburger Duathlon-Meister

Gleich bei seinem ersten Meisterschaftsrennen in dieser Saison hat Senioren-Triathlet Reiner Wieneke (66) den Titel geholt. Bei den Hamburger Meisterschaften im Duathlon (5,5 km Laufen, 37 km Radfahren und noch einmal elf Kilometer Laufen) in Hemdingen (Kreis Pinneberg) sicherte sich der ehemalige BBS-Lehrer aus Buchholz den Sieg in seiner Altersklasse. Für die Strecke brauchte Wieneke insgesamt 3:00:55 Stunden. "Es war ein hammerhartes Rennen", berichtet Wieneke. Das warme Wetter machte den Ausdauersportlern zu schaffen, viele Athleten stiegen aus dem Wettkampf aus. Der Buchholzer litt zudem unter Schmerzen an der Achillessehne: "Ich musste mich durchbeißen."