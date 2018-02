Reitausstatter erneuert Sponsoring

REITSPORT: „Charles Owen“ unterstützt Vielseitigkeitsturnier in Luhmühlen

Wenn Luhmühlen vom 14. bis 17. Juni sein internationales Vielseitigkeitsturnier CIC*** und die Meßmer Trophy Deutsche Meisterschaft präsentieren wird, ist „Charles Owen“ wieder dabei. Denn das britische Traditionsunternehmen im Bereich Reitsportausrüstung hat seinen Sponsoringvertrag in Luhmühlen um weitere drei Jahre bis 2020 verlängert. Außerdem steigt die Firma auch bei der EM 2019 ein.„Wir freuen uns sehr, dass Charles Owen das Engagement in Luhmühlen verlängert und 2019 sogar den „Doppelschlag“ als Hauptsponsor mitträgt und sowohl die CCI4*/CIC3* im Juni und die Europameisterschaft unterstützt“, sagt TGL-Geschäftsführerin Julia Otto. „Besonders möchte ich die Zusammenarbeit mit dem Inhaber des Unternehmens Roy Burek und seinem Team hervorheben, die immer offen für Ideen und Gespräche sind. Durch diese Art der Zusammenarbeit kann sich eine Veranstaltung weiterentwickeln und das ist Jahr für Jahr unser Ziel.“Die Firma Charles Owen, die marktführend im Bereich Reithelme und Sicherheitswesten ist, engagiert sich seit 2013 als einer der Hauptsponsoren in Luhmühlen. Neben vielen klassischen Werbemaßnahmen ist eine besondere Herzensangelegenheit des Unternehmens die Ausrüstung der Pony-Meldereiter mit optimal angepassten Helmen und Sicherheitswesten.