Rosengarten-Buchholz verliert in Mainz

Am letzten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga der Frauen wurde vom Vizemeister keine Bestleistung gezeigt. Die Mannschaft von der SGH Rosengarten-BW Buchholz kassierte nach vielen ausgelassenen Chancen eine 27:28 (14:12)-Auswärtsniederlage beim Tabellen-11 FSG Mainz-Budenheim. Elf Minuten vor Schluss lagen die Handball- „Luchse“ noch mit 24:20 ich Führung. Aber die Gastgeberinnen drehten in doppelter Unterzahl in den Schlussminuten zum 28:26. Sekunden vor dem Abpfiff konnte noch Evelyn Schulz mit ihrem Treffer zum 27:28-Endstand verkürzen. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.