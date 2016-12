Rosengarten- „Luchse“ holen Heimsieg

Nach zwei Heimniederlagen in Folge haben die Handballfrauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz am Sonntagnachmittag in der Nordheidehalle ihren nächsten Heimsieg in der zweiten Bundesliga eingefahren. Gegen die Gäste vom TuS Lintfort kamen die Rosengarten- „Luchse“ zu einem ungefährdeten 33:22 (19:11)-Erfolg. Beste Werferinnen bei der SGH: Pia Hildebrand, Sabine Heusdens und Melissa Luschnat (je 6 Tore). Damit hat Rosengarten-Buchholz als Tabellenvierter sein Punktekonto auf 12:6 Zähler aufgestockt. Aufsteiger TuS Lintfort ist Tabellenvorletzter (5:15 Punkte). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.