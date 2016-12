Rüdiger Meyer tritt als Trainer zurück

Beim Fußball-Kreisligisten TSV Heidenau hat Trainer Rüdiger Meyer seinen Rücktritt erklärt. "Wir bedauern Rüdigers Entscheidung außerordentlich", sagte Fußballobmann Jürgen Tödter, "wir werden in der Winterpause in Ruhe eine Lösung finden, wie wir die erfolgreiche Arbeit im neuen Jahr fortsetzen können." Der langjährige Coach Rüdiger Meyer hat mit dem TSV den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft, feierte mit der Mannschaft den Titel „WOCHENBLATT-Mannschaft des Jahres“, und steht mit dem TSV-Team nach dem Abstieg in die Kreisliga aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Am Sonntag, 11. Dezember, wird er für den TSV im Auswärtsspiel seiner Elf beim TuS Fleestedt zum letzten Mal für Heidenau als Trainer an der Seitenlinie stehen.