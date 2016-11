Rugby-Wettkampftag unter Wasser

(cc). Der erste Punktspieltag in der 2. Bundesliga Nord im Unterwasserrugby findet für den Tauch-Club Stelle am Samstag, 19. November, in Buchholzer Hallenbad statt. Beginn ist um 9 Uhr. Zu Gast werden auch die Sporttaucher Berlin, TC Hannover, SpG Flensburg-Kiel-Norderstedt, DUCLübeck, und die SpG Paderborn-Bielefeld sein. Das Steller Team wird als Startgemeinschaft gemeinsam mit dem DUC Hamburg antreten.