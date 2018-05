Saisonabschluss bei den "Luchsen"

(cc). Zum Saisonabschluss empfangen die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten, die sich schon vorzeitig den Meistertitel in der 2. Bundesliga geholt haben, zum Heimspiel am Samstag, 26. Mai, den Tabellen-10. TG Nürtingen. Spielbeginn: 18 Uhr, Nordheidehalle in Buchholz. Das Spiel der Hinrunde haben die "Luchse" mit 30:25 in Nürtingen gewonnen.