Saisonvorbereitung für KTG-Turnerinnen

TURNEN: Auch Taekwondo steht auf dem Plan

Zum Jahresanfang machten sich die Mädchen der Kunst-Turn-Gemeinschaft (KTG) Lüneburger Heide mit einem ausgefeilten Kraft- und Dehnprogramm in der Halle in Pattensen für die neue Wettkampfsaison fit. Auch Selbstverteidigung mit der ehemaligen Deutschen Meisterin und WM-Teilnehmerin Julia Borisova stand auf dem Plan.Es ist eine Trainingseinheit, die aus Taekwondo besteht. „Mit viel Spaß lernten die Turnerinnen das richtige Boxen, schnellkräftige Ausweichbewegungen und richtig platzierte Tritte“, berichtete KTG-Trainerin Birgit Kruse: „Julia Borisova hatte Boxhandschuhe und weiteres Equipment mitgebracht. Da merkten die Turnerinnen gar nicht, wie schnell fünf Stunden harter Workshop vorbeigingen.“Nach einer kurzen Kraftrunde hatten die Eltern der Mädchen ein gesundes Mittagessen für die Aktiven zubereitet. Anschließend ging es in die zweite Einheit. Am 18. Februar steht die Athletikabnahme für viele von den Teilnehmerinnen auf dem Programm.