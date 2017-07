Salzhausen startet in Ü40-Qualifikation

(cc). Mit einem Heimspiel am 16. August, 19 Uhr, gegen FC Oste-Oldendorf starten die

Fußballer der SG Salzhausen-Garlstorf in die Qualifikation zur 14. Ü40-Senioren-Niedersachsenmeisterschaft. Insgesamt werden drei Qualifikationsrunden gespielt. Die Endrunde wird am 2. Juni 2018 in Cuxhaven ausgetragen.