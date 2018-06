Sarah Below holt den DM-Titel

Bei den deutschen Meisterschaften (DM) der WAKO in Eisenach sicherte sich die 14-jährige Kickboxerin Sarah Below aus Hollenstedt den Titel im Pointfighting der Jugend A (-60 Kg). „Ihr Traum von der deutschen Meisterin ist in Erfüllung gegangen“, freute sich auch ihre Mutter Dorit Below. Point Fighting ist eine Kampfdisziplin beim Kickboxen bei der zwei Kämpfer gegeneinander mit dem primären Ziel antreten, definierte Punkte durch kontrollierte, erlaubte Techniken und vor allem mit Schnelligkeit, Agilität und Fokus zu erzielen.