Schülersportfest in Winsen

(cc). Am Samstag, 23. Juni, findet das beliebte Schülersportfest der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Nordheide auf der Anlage der berufsbildenden Schulen in Winsen statt. Die Nachwuchsathleten können sich in den Einzeldisziplinen Sprint, Hürden, Sprung, Wurf und in den Sprintstaffeln auf der Mittelstrecke messen. Wettkampfbeginn ist um 11 Uhr.