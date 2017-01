Schwarzgurte für drei Judokas

SV Holm-Seppensen: Maximilian Schinkel, Nils und Lars Aepler schaffen den 1. Dan

Die lange Vorbereitung hat sich gelohnt: Die Judokas Maximilian Schinkel, Nils Aepler und Lars Aepler vom SV Holm-Seppensen haben jetzt erfolgreich die Schwarzgurt-Prüfung zum 1. Dan abgelegt. „Sie waren auf dem Weg dorthin sehr ausdauernd“, lobte Trainer und Abteilungsleiter Friedhelm Iske seine Schützlinge. Iske ist selbst Träger des 6. Dan.Vor einer Kommission mit drei Prüfern mussten die Schwarzgurt-Anwärter in Oldenburg Judotechniken in der Grundform und in Wettkampfsituationen fehlerfrei zeigen. Im Bodenprogramm handelt es sich um Haltegriffe, Armhebel und Würgetechniken. Im theoretischen Teil musste das Trio des SV Holm-Seppensen u.a. die Wirkungsweise von Würfen und Trainingsformen erläutern.Die erfolgreichen Judokas betreiben seit 14 Jahren den Judosport, haben erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen und übernehmen zusätzlich als Trainer Verantwortung im Verein.