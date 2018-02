Schwungvolle Tänze begeistern Buchholz

TANZSPORT: Voll besetzte Zuschauertribüne beim Bundesligaturnier in der Nordheidehalle – A-Team von Blau-Weis auf dem dritten Platz gefeiert

Pure Lebensfreude, feuriges Temperament und heiße Rhythmen gab es am Samstagabend vor einer voll besetzten Zuschauertribüne in der Nordheidehalle in Buchholz zu sehen. Auf dem Programm das erste von drei Heimturnieren des Teamsports Formationstanz mit stolzen Tänzerinnen und Tänzern des A-Teams von Blau-Weiss Buchholz, die im Finale der Besten auf Platz drei begeisterten.Die Ergebnisse vom ersten Turniertag (Bundesliga-Finalrunde):1. GGC Bremen A (1111111)2. FG Bochum/Velbert A (3222222)4. Bremerhaven A (4444444)5. Backnang A (5555555)6. 1. TCL A (6766776)7. FG Rhein/Main A (8687667)8. Walsrode A (7878888)Zum Abschluss des tollen Tanz-Events kamen am Sonntagnachmittag zwei weitere Lateinteams des gastgebenden Blau-Weiss Buchholz auf einen Bronzerang: Jeweils Dritte wurden das C-Team in der Reginalliga, und das D-Team in der Landesliga Nord. Ausführliche Berichte folgen in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.