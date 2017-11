Sechs neue C-Trainer beim Buchholzer FC

Der Buchholzer FC (BFC) legt weiterhin viel Wert auf die intensive Aus- und Weiterbildung seiner Fußballtrainer. Jüngst haben Constantin Andreas Nerlich, Sophia Arndt, Tim Wolters, Kevin Josue More Pena, Lennart Hermesch und Valentin Pimpels in Barsinghausen ihre C-Trainerlizenz erworben. Hauptbestandteile der Ausbildung waren die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im unteren Amateurbereich. Der Peruaner Kevin Josue More Pena schaffte die Prüfung mit Hilfe einer Dolmetscherin. Er ist erst seit vier Monaten in Deutschland.