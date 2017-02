SG Borstel-Luhdorf holt Ü40-Kreistitel

(cc). Mit einem 3:1 im Endspiel in der Peter-Wind-Sporthalle in Luhdorf gegen die Young Boys Seevetal haben sich die Seniorenfußballer der Spielgemeinschaft (SG) Borstel-Luhdorf den Titel bei der Ü40-Hallenkreismeisterschaft um den Sparkassen-Cup gesichert. Den dritten Platz belegte der TSV Winsen. Titelverteidiger Buchholzer FC verpasste den Sprung in die Finalrunde und musste am Ende mit dem sechsten Platz zufrieden sein. Als Kreismeister darf die SG Borstel-Luhdorf Anfang 2018 an der Landesmeisterschaft teilnehmen.