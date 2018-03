SG Luhdorf punktet für Ligaverbleib

(cc). Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga der Männer konnte Aufsteiger SG Luhdorf-Scharmbeck beim 34:31-Heimsieg gegen HBV 91 Celle einfahren. Erst drehte Luhdorf einen 4:7-Rückstand zum 11:10, und musste in der Schlussphase (31:31) noch um den Punktgewinn zittern. Am Ende traf die SG noch zum verdienten 34:31. Weiter spielten: MTV Eyendorf – TuS Bergen 26:29, und TuS Jahn Hollenstedt – MTV Dannenberg 25:30.