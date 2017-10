SG Winsen-Stelle holt den Vizetitel

Beim Landesentscheid der Masters in Delmenhorst hat sich die Mannschaft der Start-Gemeinschaft Winsen-Stelle (SG Wiste) mit insgesamt 15314 Punkten die Vizemeisterschaft gesichert. Für das Team waren Jana Scharnberg, Sandra Stuhr, Anne-Kathrin Helmke, Britta Kügler und Claudia Lipski sowie Nils Lang, Hans Meyer-Herrmann, Patrick Nickel und Ralf Stenzel am Start. Der TVV Neu Wulmstorf belegte mit 11896 Punkten Platz sieben. Zur Mannschaft gehörten Meike Kuschnereit, Janina Bauer, Alina Lorenzen, Catharina Beier, Steffi Rolle, Antja Radke, Sabine Erdmann, Volker Beier, Jens-Peter Wegener, Frank Richter, Uwe Radke und Christoph Lorenzen. Insgesamt waren acht Mannschaften mit 149 Aktiven am Start.