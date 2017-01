SGH: Christine Lindemann wird Torwarttrainerin

Ex-Nationalspielerin verstärkt Trainerteam des Handball-Zweitligisten

Hochkarätiger Neuzugang im Trainerteam des Handball-Zweitligisten SGH Rosengarten-BW Buchholz: Ex-Nationalspielerin Christine Lindemann (46, Foto) wird ab sofort Torwarttrainerin. „Technik, Stellungsspiel, Schnelligkeit und mentaler Bereich“ seien nur einige Felder, in denen sie Verbesserungen herbeiführen will, sagte Lindemann. Die B-Lizenzinhaberin absolvierte in ihrer aktiven Laufbahn 147 Länderspiele für Deutschland. Sie wurde mit dem DHB-Team 1997 WM-Dritte, holte zudem fünf DM-Titel mit TuS Walle Bremen, war beim Buxtehuder SV (1997-1999) aktiv und spielte viele Jahre in Dänemark und Norwegen.