Sharks bleiben weiter ungeschlagen

Nach einem glücklichen Sieg zum Auftakt der Hauptrunde der JBBL gegen Paderborn stand dem U16-Team der Sharks (Haie) Hittfeld-Hamburg am vergangenen Wochenende die nächste schwere Aufgabe bevor. Aus dem Westen war das bislang ungeschlagene Team der Metropol Baskets Ruhr angereist, das sich am Ende mit 84:86 geschlagen geben musste.Wie erwartet begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Nachdem die Führung mehrfach wechselte, beendeten die Sharks das erste Viertel mit 19:16. Nach 15 Minuten mussten die Sharks die Führung jedoch abgeben, da sie den Gästen einen 8:0-Lauf ermöglicht hatten (25:28). Bis zur Halbzeitpause gab das Gästeteam die Führung auch nicht mehr her (39:41).Im dritten Viertel liefen die Gäste dann zu Höchstform auf, und schenkten den Haien insgesamt 30 Punkte ein. Da lag der Gastber bereits mit 55:71 zurück. Anschließend kamen die Sharks mit einem 9:0-Lauf zurück (64:71), und übernahmen drei Minuten vor Schluss wieder die Führung (78:76). Die Gäste drehten erneut, und nahmen beim 83:79 eine Auszeit. Die Haie verkürzten und siegten am Ende mit einem Dreier mit 86:84. Erfolgreichster Werfer bei den Sharks war Moritz Hankotius mit 35 Punkten. "Die Jungs haben heute Charakter bewiesen", lobte Coach Lars Mittwollen. Am Sonntag, 3. Dezemberm reisen die Haie zu ihrem ersten Auswärtsspiel nach Vechta.