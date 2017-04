Sharks spielen um den Klassenerhalt

(cc). Im Kampf um den Verbleib in der Nachwuchs-Basketball-Bundes-Liga (NBBL) müssen die Sharks Hittfeld-Hamburg am Sonntag, 30. April, 15 Uhr, in heimischer Halle am Peperdieksberg gegen die Blue Giants Neustadt punkten. Bei einem Sieg wird es auf jeden Fall noch ein Entscheidungsspiel am 7. Mai bei den Giants geben, weil die Sharks das erste Spiel verloren hatten.