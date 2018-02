Sieg und Niederlage in der Handball-Oberliga

(cc). Heimspiele standen am vergangenen Wochenende für unsere beiden Landkreisteams in der Handball-Oberliga der Frauen auf dem Programm, die mit einem 23:22 (10:12)-Sieg für Aufsteiger MTV Tostedt gegen die HSG Hannover-Badenstedt II, und einer 23:25 (13:15)-Niederlage für TuS Jahn Hollenstedt gegen Eintracht Hildesheim endeten.

Damit steht Hollenstedt punktgleich mit dem VfL Wolfsburg (beide 12:20 Zähler) auf dem neunten Platz der Tabelle. Die besten TuS-Jahn-Werferinnen waren Laura Nickel (9/6) und Eileen Volkmann (7 Tore). Der MTV Tostedt, der gegen Hannover-Badenstedt zur Halbzeit noch mit 10:12 zurück lag, konnte im zweiten Durchgang noch zum 23:22-Endstand drehen. Bester Werferin beim MTV war Dorothee Kröger mit zehn Treffern.

Am kommenden Samstag, 10. Februar, spielen beide Teams auswärst: Der MTV Tostedt bei der HSG Göttingen, und TuS Jahn Hollenstedt muss zum Hannoverscher SC reisen.