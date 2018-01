Sieg und Niederlage in der Oberliga

HANDBALL: Hollenstedt behauptet sich mit 31:29 - Tostedt verliert mit 23:29

Die Handballfrauen des TuS Jahn Hollenstedt sind in der Erfolgsspur zurück. Gegen die HSG Göttingen fuhren sie im Heimspiel der Oberliga Niedersachsen einen 31:29 (14:11)-Heimsieg ein. Aufsteiger MTV Tostedt war in der Abwehr nicht ganz dicht, und kassierte eine 23:29 (11:14)-Heimniederlage gegen den MTV VJ Peine.Hollenstedt - Göttingen 31:29Haupttorschützin beim Hollenstedter Heimerfolg war Eileen Volkmann (nach Mutterschaft zurück), die allein neun Tore (davon vier per Siebenmeter) beisteuerte. Zwar hatte Göttingen nach der Halbzeitpause auf 13:15 verkürzt, aber Hollenstedt konnte in dieser Phase mit sechs Treffern in Folge den Vorsprung weiter ausbauen. 30 Sekunden vor Schluss gelang dem Gästeteam aber noch das 29:30. Glück für den TuS Jahn, dass Eileen Volkmann auch noch den Treffer zum 31:29 traf.Tostedt - Peine 23:29"Das war das schlechteste Saisonspiel. Wir haben von Anfang an keinen Zugriff bekommen", ärgerte sich Tostedts Trainer Andreas Peikert nach dem 23:29 gegen Peine, der vor allem das Manko in der Abwehr sah. Nach dem 11:14-Halbzeitstand kam Tostedt nicht wieder in Tritt. Peine zog mit 20:12 auf und davon, und fühlte sich erst in der Schussphase der Partie beim 22:25 wieder gefordert. Da fehlte dem Gastgeber das Selbstvertrauen, das Resultat noch zu drehen. Beste MTV-Werferinnen waren Dorothee Kröger (11/6) und Justine Daniel (6 Tore).Für beide Landkreisteam stehen die nächsten Heimspiele bereits am Sonntag, 21. Januar, auf dem Programm: Hollenstedt (9. Platz) erwartet Schlusslicht HG Rosdorf-Grone (14.45 Uhr), und in Tostedt (7.) ist der Tabellenvierte HSG Heidmark zu Gast.