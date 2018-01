Siegesserie fortgesetzt

HANDBALL: „Luchse“ gewinnen in Nürtingen

Mit 30:25 Toren bei der TG Nürtingen haben die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten am letzten Spieltag der Hinrunde ihren Siegeszug in der 2. Bundesliga der Frauen fortgesetzt, und ihr Punktekonto als Tabellenführer auf 26:2 Zähler weiter ausbauen können. Der Gastgeber war zwar der erwartet schwere Gegner, konnte seine eigenen Stärken gegen die gut aufgestellten „Luchse“ aber nicht ausspielen. Beste Werferinnen: Laura Schultze und Johanna Heldmann (je 5 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.