"Sofa-Cup"- Turnier beim TSV Stelle

(cc). Am Samstag, 9. Juni, richtet der TSV Stelle in der Tischtennis-Punktspielpause das beliebte Turnier um den „Sofa-Cup“ in der Schulsporthalle am Bardenweg aus. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Bei diesem Mannschaftswettbewerb bilden drei Herren, die nicht höher spielen dürfen als Kreisliga und eine Dame ein Team. Anmeldungen nimmt Carmen Wienecke-Preuß entgegen. Telefon: 040-7686397, oeder per E-Mail: cwienecke-preuss@web.de