Sommerfest bei den Bogenschützen

(cc). Am kommenden Sonntag, 6. August, veranstaltet die Bogensportsparte des SV Trelde-Kakenstorf ein Sommerfest und einen „Tag der offenen Tür“. Los geht es um 13 Uhr auf dem Trainingsgelände Am Sportplatz 1 in Kakenstorf. Neben der Vorstellung der Bogensparte und der erfolgreichen Vereinsschützen, gibt es Informationen rund um den Bogensport, sowie ein Schnupperschießen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.