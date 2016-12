„Sonderpreis“ für Vereinsmitglieder

„Wir laden alle Blau Weiss-Mitglieder zu den Heimspielen im Dezember zu einem Sondereintrittspreis ein“, sagt Trainer Steffen Birkner. Vereinsmitglieder zahlen zu den Heimspielen der Handball- „Luchse“ (2. Bundesliga) im Dezember einen ermäßigten Eintrittspreis von fünf Euro, anstatt zwölf Euro. Zwei Heimspiele in der Nordheidehalle stehen im Dezember auf dem Plan: Mittwoch, 14. Dezember, 19.30 Uhr gegen SV Union Halle-Neustadt, und Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr, gegen TV Beyeröhde. Karten gibt es in der Blau-Weiss-Geschäftsstelle im Holzweg 6. „Es ist ein Dankeschön für die Zusammenarbeit“, sagte Trainer Birkner, als er die Karten an den Vorsitzenden Arno Reglitzky und Geschäftsführer Stefan Weihrauch übergab.