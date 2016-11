Sonntag: Zweitliga-Heimspiel in Buchholz

(cc). Zum Heimspiel in der zweiten Bundesliga erwarten die Handball-Frauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz (5.) am Sonntag, 4. Dezember (16 Uhr, Nordheidehalle) den Tabellen-14. TuS Lintfort, der zuvor mit 23:31 beim Mitaufsteiger HSG Badenstedt unter die Räder kam. Rosengarten-Buchholz verlor zuletzt 23:24 gegen Bensheim-Auerbach. Samstag, 3. Dezember, sind SGH-Spielerinnen zwischen 14 und 16 Uhr im Wildpark Schwarze Berge“ in Vahrendorf unterwegs. Wer eine der Spielerinnen dort anspricht, hat gute Chancen, eine von 100 Freikarten für das Spiel gegen Lintfort zu bekommen. Die SGH hat in der Vor-Weihnachtszeit noch ein weiteres Geschenk parat: Jugendliche bis 16 Jahre haben den ganzen Monat Dezember über freien Eintritt bei Heimspielen des Zweitligisten.

Das sind die Spiele: 4. Dezember gegen Lintfort, 14. Dezember gegen SV Union Halle-Neustadt, und am 18. Dezember gegen TV Beyeröhde.