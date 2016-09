Spannende Spiele beim Seeve-Cup

(cc). Beim Tennis-Jugendturnier, das zum dritten Mal um den Seeve-Cup auf der Anlage des TC Ramelsloh ausgetragen wurde, waren mehr als 70 Kinder und Jugendliche aus 13 Vereinen am Start. Zu einem vereinsinternen Duell kam es in der Endrunde der Junioren U18, in der sich Tim Bauer und Adrian Sprenger (beide TC Ramelsloh) gegenüberstanden. Den Sieg sicherte sich Tim Bauer mit 6:7, 6:4 und 10:6 im Match-Tiebreak. Vereinskameradin Laura Lohse gewann bei den Juniorinnen U14. Der Turniersieg bei den Junioren U14 ging an Cedric Lühr vom TC Kleckerwald. Die weiteren Sieger: Junioren U16: Andreas Thiel (TC Winsen), Juniorinnen U16/U18: Julia Popp (TC Ramelsloh).