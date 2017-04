Sparkassenturnier beim MTV Brackel

(cc). Zum 12. Mal veranstaltet der MTV Brackel am Montag, 1. Mai, den beliebten Sparkassencup auf seiner Sportstätte im Haßel. „40 Mannschaften mit insgesamt 400 Spielern aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen haben sich für die erstmalig fünf Turniere angemeldet“, freute sich MTV-Fußballobmann Rüdiger Hilbrands. Beim großen Jugendturnier werden die Sieger in den Altersklassen der G-, F- und E-Jugend ermittelt. „Den ersten drei Mannschaften pro Jahrgang winkt ein Fußball für die Mannschaft und der Siegermannschaft ein Gewinnerpokal. Zusätzlich erhält jeder Spieler einen kleinen Pokal als Erinnerung an das Turnier des MTV“, berichtet Hilbrands. Natürlich wird sich in diesem Jahr auch wieder Dino „Hermann“ vom Hamburger SV um die kleinen Fußballstars kümmern. Turnierbeginn ist um 11 Uhr. Die Siegerehrungen werden voraussichtlich um 17 Uhr stattfinden.