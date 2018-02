Spiel bei Buchholz 08 fällt aus!

(cc). Wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes an der Otto-Koch-Kampfbahn in Buchholz fällt am Sonntag, 18. Februar, das Spiel in der Fußball-Oberliga Hamburg zwischen dem TSV Buchholz 08 und dem TuS Osdorf aus. Ein Termin, wann das Spiel nachgeholt werden soll, ist noch nicht bekannt.