Spitzenreitsport an vier Tagen

Das Jesteburger Volksfest überzeugt mit Pferdeleistungsschau

Das Jesteburger Maimarktturnier des Reit- und Fahrvereins Nordheide hat einen wohlklingenden Namen im Reitsport. Vier Tage lang werden zum 12. Turnier vom Donnerstag bis zum Sonntag wieder Tausende Zuschauer auf der Anlage Am Turnierplatz erwartet. Und die erleben Spitzenreitsport von der Führzügelklasse für den Reiternachwuchs bis zu den Springprüfungen der Klassen M** und S*. „Wir versuchen wieder ein familienfreundliches Turnier – ein richtiges Volksfest auf die Beine zu stellen“, verspricht Miriam Börke vom Vereinsvorstand. Der Eintritt ist frei!Die ersten von insgesamt 30 Prüfungen beginnen am Donnerstag, 4. Mai, bereits um 8.30 Uhr. Höhepunkt des ersten Turniertages ist eine Ein-Sterne-Springpferdeprüfung der Klasse M, die um 15.45 Uhr beginnt. Das Hauptspringen der Klasse Ein-Sterne-S mit Stechen findet am Sonntag, 7. Mai, statt. Beginn wird voraussichtlich um 16 Uhr sein. In den Starterlisten finden sich viele bekannte Namen. Auch Vorjahressiegerin Maren Cordes (siehe unten) hat ihre Teilnahme zugesagt. Dressurprüfungen und Reiterwettbewerbe in der Halle finden nur am Samstag und am Sonntag (6./7. Mai) statt.Der Sonntagmittag (ab 14.15 Uhr) ist mit dem beliebten Führzügelklassen-Wettbewerb dem Reiternachwuchs vorbehalten. Passend dazu gibt es vielfältige Angebote für Familien, zum Beispiel eine Hüpfburg und ein Karussell. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.maimarkt-turnier-jesteburg.deVier tolle Reitertage mit hochklassigen Prüfungen in Dressur und Springen beim Maimarkt-Turnier in JesteburgDonnerstag, 4. MaiSpringplatz08:30 Springpferdeprüfung Kl. A*10:30 Springpferdeprüfung Kl. A**13:30 Springpferdeprüfung Kl. L15:45 Springpferdeprüfung KL. M*17:00 Springprüfung Kl.LFreitag, 5. MaiSpringplatz07:30 Springprüfung Kl. L10:15 Springprüfung Kl. M*13:00 Stilspringprüfung Kl. A*16:15 Stilspringprüfung Kl. LSamstag, 6. MaiSpringplatz07:30 Youngsterspringprüfung Kl. M** m.St.10:00 Springprüfung Kl. A**11:30 Springprüfung Kl. M*15:15 Springprüfung Kl. L18.15 Springprüfung Kl. S*Halle09:00 Dressurreiterprüfung Kl. A10:30 Dressurprüfung Kl. L* Trense13:00 Reiter WB Schritt-Trab-Galopp15:00 Reiter WB Schritt-Trab-GaloppSonntag, 7. MaiSpringplatz08:00 Stilspring WB09:15 Springprüfung Kl. M**10:30 Youngsterspringprüfung Kl. S*11:45 Springprüfung Kl. A**14:14 Führzügelklassen-WB14:45 Mannschaftsspringprüfung KL. A*16:00 Springprüfung Kl. S* mit StechenHalle09:30 Dressurreiter-WB, Hufschlagfiguren11:30 Dressurprüfung Kl. L* Kandare12:15 Dressurprüfung Kl. E14:00 Springreiter-WB14:00 Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp, Finale „Preis der Besten“Hunde sind während der gesamten Veranstaltung auf der Anlage an der Leine zu führen!