Sportgala begeistert alle

Ein Publikumsmagnet für Sportinteressierte aus Buchholz und Umgebung

Bei der 4. Sportgala des TSV Buchholz 08 bekam das Publikum am Freitagabend in der Nordheidehalle ein abwechslungsreiches Programm mit sportlichen Darbietungen und Ehrungen geboten. „Eine großartige Gemeinschaftsleistung“, freute sich TSV-Vorsitzender Lothar Hillmann, der durch die dreistündige Veranstaltung mit hochklassigen Showmomenten führte. Die insgesamt 18 Auftritte der verschiedenen Abteilungen des drittgrößten Sportvereins im Landkreis Harburg wurden von den zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne immer wieder mit begeistertem Beifall bedacht. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.