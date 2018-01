Sportlerwahl 2017: Stimmen Sie für Ihren Favoriten!

SPORTLERIN des Jahres:

SPORTLER des Jahres:

MANNSCHAFT des Jahres:

Jetzt sind Sie, liebe WOCHENBLATT-Leserinnen und -Leser, am Zug: Stimmen Sie für Ihre Sportlerin, Ihren Sportler und Ihre Mannschaft des Jahres 2017 ab!Viele Vorschläge zur beliebten Sportlerwahl, die das WOCHENBLATT bereits zum 44. Mal durchführt, haben die Redaktion erreicht. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich! Aus den Vorschlägen haben wir jeweils fünf Kandidaten ausgesucht, die wir in der aktuellen Printausgabe vom 13. Januar ausführlich vorstellen.Die Wahl läuft ab sofort bis einschließlich Samstag, 27. Januar. Abstimmen können Sie dieses Mal ausschließlich über den Coupon, den Sie auf Seite 18 der aktuellen Printausgabe finden. Schneiden und füllen Sie den Coupon aus und senden Sie ihn an den WOCHENBLATT-Verlag, Bendestorfer Str. 3-5, 21244 Buchholz. Pro Kategorie haben Sie eine Stimme. Jeder, der einen Coupon mit seiner Stimme in jeder Kategorie einsendet, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Dem Sieger winken 250 Euro in bar. Er wird per Los bestimmt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zudem stellt der WOCHENBLATT-Verlag dem Sieger jeder Kategorie jeweils 150 Euro für die Mannschaftskasse zur Verfügung.1. Mehrkämpferin (Turnen/Leichtathletik) des TSV Buchholz 082. Schwimmerin der SG Winsen-Stelle3. Fechterin von Blau-Weiss Buchholz4. Tischtennisspielerin des MTV Laßrönne5. Reiterin des Reit- und Fahrvereins Tostedt1. Jugend-Baseballer der Wild Farmers Dohren2.Leichtathlet des TSV Winsen3.Bogenschütze des MTV Rottorf4.Radcrosser der RSG Nordheide5. Kanute des MTV Luhdorf-Roydorf1. der LG Nordheide 2.des MTV Egestorf3.Kiehn Group4. (AK 18) des L&GC Hittfeld5. des MTV Tostedt