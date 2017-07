Springen der Klasse M am Sonntag

(cc). Mit der Springprüfung der Klasse M* mit Stechen wird am Sonntag, 9. Juli, 16.15 Uhr, die dreitägige Pferdeleistungsschau beim Reit- und Fahrverein Tostedt beendet. Zuvor präsentiert der Reiternachwuchs am Sonntagmittag (12.50 Uhr) beim Führzügelwettbewerb sein Können. In der Halle steht steht am Sonntag die M-Dressur auf dem Programm. Die Ehrung der neuen Kreismeister in der Dressur findet am Sonntagabend auf dem Turnierplatz am Alten Moorweg statt.