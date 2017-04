Stark auf der Kurzbahn

SCHWIMMEN: Medaillensammlung aufgestockt

Bei den Landesmeisterschaften auf der 50-Meter-Kurzbahn im Sportbad Heidberg in Braunschweig sicherten sich unsere Landkreis-Schwimmer, die mit Aktiven aus vier Vereinen angetreten sind, in der Jahrgangswertung sechsmal einen Platz auf dem Treppchen.Sina Bertram (Jahrgang 2000) von Blau-Weiss Buchholz erreichte über alle Rückenstrecken einen Medaillenrang: Über 100- und 200-Meter-Rücken konnte sie alle Konkurrentinnen in der Jahrgangswertung hinter sich lassen und wurde jeweils Landesjahrgangsmeisterin. Über die 100-Meter-Rücken qualifizierte sich die Buchholzerin mit einer Zeit von 1:10,61 Minuten für den finalen Endlauf, wurde am Ende aber „nur“ Sechste. Allerdings konnte sie ihrer Medaillensammlung noch eine Medaille in Silber über 50-Meter-Rücken hinzufügen. Zweimal auf dem Podest stand Lauren Lotte Clasen (Jg. 2000) von den Schwimmfreunden (SF) Meckelfeld, die jeweils über 100- und 200-Meter-Rücken, sowie über 200-Meter-Brust Bronze holte.Die weiteren Platzierungen: 4. Platz: Pia Utermüller (SG Winsen-Stelle, 50-m-Rücken), 5. Carolin Stelting (BLW Buchholz, 200-m-Brust), 7. Marah Marie Clasen (SF Meckelfeld, 100-m-Rücken, 5. Lena Cramer (SFM, 200-m-Brust), 7. Jamila Irmeili (SFM, 200-m-Lagen), 7. Kilian Peters (SG Wiste, 50-m-Schmetterling und 100-m-Freistil), und 8. Clara Pietschner (SFM, 200-m-Schmetterling).