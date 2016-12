Starker Heimsieg

TISCHTENNIS: Tostedt gewinnt 6:3 gegen Offenburg

Plötzlich sind Tostedts Tischtennisfrauen sogar auf den vierten Tabellenplatz der 2. Bundesliga vorgerückt. Mit einer starken Mannschaftsleistung hat der bisherige Tabellensechste am Samstagabend die Gäste vom DJK Offenburg mit 6:3 bezwungen. Dabei führte Offenburg nach den Doppeln bereits mit 2:0. Dank einer Galavorstellung in den anschließenden Einzeln hat das MTV-Team am Ende mit ihren Fans einen ungefährdeten Heimsieg feiern können. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.