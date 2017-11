Steller Tanzpaare auf dem 2. Platz

(cc). Beim Tanzsport-Wochenende in Lübeck belegten Dieter Schröder und Ivonne Britz vom TV Stelle einen hervorragenden zweiten Platz in der Klasse Senioren II D Latein. Ihre Vereinskollegen Rüdiger und Monika Mißfeld gingen ebenso in Lübeck an den Start und wurden Zweiter in der Altersklasse Senioren IVB. Anschließend belegten sie bei den Turnieren des HSV Platz vier, und des TTC Harburg Platz zwei. Bei Turnieren waren auch Karsten und Nicola Oldeland vom TSV unterwegs, die beim Club Saltatio in Hamburg Vierter in der Klasse Senioren IIB wurden, und bei ihrem Start in der Klasse Senioren IB (35 bis 44 Jahre) Platz drei belegten. Eine Woche später verpasste das Steller Paar auf Platz sieben nur knapp den Einzug in das Finale beim Club Gold Silber Bremen.