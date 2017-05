SV Bendestorf ist Kreisliga-Meister

(cc). Mit einem 8:1 (3:1)-Auswärtssieg im Freitagspiel beim TuS Nenndorf hat sich die Elf des SV Bendestorf (SVB) zwei Spieltage vor Saisonende den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga gesichert. Vierfacher Torschütze für den SVB war Paul Doering. Am kommenden Wochenende hat der SV Bendestorf spielfrei. Der Tabellenzweite MTV Egestorf musste mit einem 2:2 gegen den TSV Heidenau zufrieden sein. Am vergangenen Sonntag spielten: Buchholzer FC - TuS Fleestedt 2:4, MTV Luhdorf/R. - VfL Maschen II 6:0, FC Este - VfL Jesteburg 2:2, TVV Neu Wulmstorf - TV Welle 4:3, und FC Rosengarten - MTV Borstel/S. II 1:2.