Sven Timmermann übernimmt Landesliga-Aufsteiger

FUSSBALL: Trainerwechsel beim TV Meckelfeld

Zu Beginn der neuen Saison 2017/18 wird beim Fußball-Landesligisten TV Meckelfeld der Cheftrainer Tobias Gäbel (42) die Verantwortung für den Aufsteiger an Sven Timmermann (45) übergeben.In der Winterpause hat sich Gäbel dazu entschieden, nach viereinhalb Jahren erfolgreicher Arbeit bei den Bravehearts, etwas Neues zu beginnen. Nachfolger Timmermann trainierte in den vergangenen Jahren die Landesligisten MTV Moisburg und die Eintracht Elbmarsch, sowie den Oberligisten Buxtehuder SV. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, so Sven Timmermann: „Der TVM, bei dem ich schon von 2001 bis 2003 als Spieler aktiv war, ist mein absoluter Wunschverein.“