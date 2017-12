Tabellenführung verteidigt

HANDBALL: 37:24-Heimsieg für die "Luchse" Buchholz 08-Rosengarten

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten haben am Samstagabend in der ausverkauften Nordheidehalle im letzten Saisonspiel des Jahres deutlich mit 37:24 (18:13) Toren gegen den TV Beyeröde gewonnen und damit ihre Tabellenführung in der 2. Bundesliga der Frauen verteidigt. "Eine perfekte Leistung, die auch belohnt wurde", freute sich "Luchse"- Trainerin Tanja Logvin, die damit ihre Heimpremiere feierte. Beste Werferinnen waren Kim Land, Evelyn Schulz und Paula Prior (je 6 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.