Tag der Ehrung in Elstorf

(cc). Am Samstag, 23. Juni, 10.30 Uhr, findet auf der Sportanlage des TSV Elstorf der diesjährige "Tag der Ehrung" des Fußball-Kreisverbandes Harburg-Land statt. Geehrt werden alle Kreismeister der Junioren und Juniorinnen. Erstmals werden alle Kreismeisterschaftsendspiele der U14-U18/19-Junioren und das Finalturnier der U08-Junioren an diesem Tag auf zwei Sportplätzen ausgespielt. Der Zeitplan der Finalspiele: 10.30 Uhr: Finale der U16-Junioren mit dem TV Meckelfeld (Gegner steht noch nicht fest), 11.00 Uhr: Finalturnier der U08-Junioren mit den drei jeweiligen Staffelsiegern. 12.15 Uhr: Ehrungen der beiden Finalmannschaften und den Kreismeistern U09-U13-Junioren, sowie E-, C- und B-Juniorinnen. 13.00 Uhr: Finale U14-Junioren mit dem Buchholzer FC (Gegner steht nicht fest), 13.30 Uhr: Finale U15-Junioren mit dem JFV Borstel-Luhdorf (Gegner noch offen). 14.30 Uhr: Finale U18/19-Junioren mit dem Buchholzer FC (Gegner noch offen), 15.00 Uhr: Finale U17-Junioren mit JSG Jesteburg-Bendestorf (Gegner ist noch offen).