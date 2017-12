Tanja Logvin hat übernommen

HANDBALL: Busch-Nachfolge wurde schnell gefunden

Nur wenige Tage nach dem überraschenden Rauswurf von Trainer Maximilian Busch (29) hat Handball-Zweitligist HL Buchholz 08-Rosengarten eine Nachfolgerin präsentiert.Es ist die gebürtige Ukrainerin Tanja Logvin (43), die in Kürze mit ihrer Familie aus Holland in unser Kreisgebiet umziehen wird. Die neue Cheftrainerin, die bei den "Luchsen" einen Vertrag über ein Jahr und sechs Monate unterschrieben hat, wird bereits am Samstag, 16. Dezember, in der Auswärtspartie bei der HSG Hannover-Badenstedt auf der Trainerbank sitzen. Mehr dazu lesen Sie in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Samstag.