Tanz-Event um den Winsener Schlosspokal

(cc). Die Vorbereitungen für das Tanz-Event am 25. und 26. Februar um den 16. Winsener Schlosspokal und die niedersächsischen Landesmeisterschaften der Senioren II S in der Mehrzweckhalle am Jahnplatz laufen bereits auf Hochtouren. „Es finden an den beiden Tagen jeweils sechs Turniere statt, zu denen sich weit über 200 Tänzerinnen und Tänzer aus fast allen Bundesländern angemeldet haben. Auch Paare, die erst kürzlich bei den Weltmeisterschaften in Belgien am Start waren, haben ihre Teilnahme zugesagt“, freut sich Pressewartin Gisela Kühl vom gastgebenden 1. Tanz-Club (TC) Winsen.