Tanzpaar Bressau ist aufgestiegen

(cc). Das Turnierpaar Thomas und Katrin Bressau vom 1. Tanz-Club (TC) Winsen hat den Aufstieg in die Sonderklasse geschafft. Beim Neujahrspokal des TSC Casino Oberalster in Hamburg-Duvenstedt haben die Winsener zwar knapp den Einzug in die Endrunde verpasst, aber als Turniersiebter so viel Punkte gesammelt, um von der Seniorenklasse III A in die Sonderklasse hochgestuft zu werden. Am Turnier hatten insgesamt 17 Paare aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Dänemark teilgenommen.