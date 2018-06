Gelungene Turnierteilnahme für das Winsener Tanzpaar Janet und Juri Enns (Foto). Beim 9. Spargelturnier in Bliedersdorf siegten die Standardtänzer mit 15 von insgesamt 15 möglichen Einsern in der Seniorenklasse II D. Vom 1. Tanz-Club Winsen waren noch zwei weitere Tanzpaar am Start. Dieter und Ellen Fuhrmann wurden bei den Senioren III A Vierter, Thomas und Katrin Bressau erreichten in der Sonderklasse III Platz sechs.