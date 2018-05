Tanzsport öffnet seine Türen

(cc). "Tag der offenen Tür" am Freitag, 1. Juni (Wiesenschule), in der Tanzsportabteilung bei Blau-Weiss Buchholz! Da lohnt es sich, doch mal vorbei zu schauen. Alle Interessierten werden zu unserem Probetraining eingeladen. Von 18.30 bis 20.00 Uhr wird Training nur für Anfänger im Alter von 10 bis 18 Jahren angeboten. "Es werden keine Vorkenntnisse benötigt - einfach in Sportklamotten und Sportschuhen mitmachen", sagt Trainerin Franziska Becker.

Anfängertraining:

Wann: Freitag 01. Juni, 18.30 – 20.00 Uhr

Wo: Wiesenschule

Wer: Jungs und Mädchen 10-18 Jahre

Was: Unsere Leute und unseren Sport mal kennenlernen – keine Vorkenntnisse nötig!

Kosten: Keine!

Anmeldung: Nicht nötig – wer will kann gerne Kontakt aufnehmen bei Franziska Becker unter 0171-9429144

Ab 20.00 Uhr Offenes Training (für Blau-Weiss Mitglieder)