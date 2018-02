Tanzturniere um den Schlosspokal

(cc). In der kommenden Woche veranstaltet der Tanz-Club (TC) Winsen am Samstag, 3. März, seine Tanzturniere (Standard) in verschiedenen Startklassen um den Winsener Schlosspokal. Austragungsort ist die Mehrzweckhalle auf dem Jahnplatz in Winsen. Beginn: 12 Uhr. Das letzte Turnier (Senioren IV S) beginnt um 17 Uhr.