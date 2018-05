Team Nordheide holt Kreistitel

VOLTIGIEREN: Jesteburger Mannschaft hat Vorjahrestitel der L-Klasse verteidigt

Das Voltigierteam des Reit- und Fahrvereins (RuFV) Nordheide-Jesteburg wurde nach 2017 erneut Kreismeister der Leistungsklasse L. Beim Turnier auf dem Twietenhof in Luhdorf konnte die Mannschaft von Trainerin Madlen Pöhlmann nach Pflicht und Kür das Team der PSG An der Heide aus Emsen auf den zweiten Platz verweisen. Ausrichter war der VSV Luhenau.Am Erfolg beteiligt waren Hannah Weidemann, Ineke Lösch, Isabel Siegel, Emily Siegel, Ninelle Oster, Sofie Kielbasiewicz, Jule Schiller, und natürlich Voltigierpferd "Freaky Bübi", das als bestes Pferd bei diesem Turnier ausgezeichnet wurde. Da sie bereits Aufstiegsnoten bei Turnieren in Brietlingen und Emsen gesammelt haben, sind die Jesteburger Voltgiererinnen in die Leistungsklasse M aufgestiegen. In den Einzelwettbewerben wurde Hannah Weidemann Kreismeisterin in Leistungsklasse M, und Isabel Siegel (beide RuFV Nordheide) holte den Vize-Kreistitel.