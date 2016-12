Team Ramelsloh ist Tabellenerster

Nach acht Wettkampftagen behaupten die Ramelsloher Sportschützen weiter ungeschlagen den ersten Tabellenplatz in Verbandsliga. Am vergangenen Wochenende fügten sie zwei weitere Siege gegen den SV Moisburg (5:0) und den letztjährigen Meister, BSG Stadtwerke Norderstedt, hinzu. Obwohl Norderstedt Anna Nielsen aus der dänischen Juniorennationalmannschaft im Team hat, wurde auch die Partie mit 3:2 gewonnen. Vor den letzten drei Begegnungen liegt die Ramelsloher Mannschaft souverän mit 16:0 Punkten der Spitze. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der SV Hamwarde und die BSG Stadtwerke Norderstedt mit jeweils 12:4 Punkten. „Da die Ramelsloher gegen diese beiden bereits gewonnen haben,reicht ein weiterer Sieg zur Meisterschaft und der Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord“, sagt Teambetreuer Holger Jobmann.