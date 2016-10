Tennis-Herren-40 haben Aufstieg verpasst

(cc). Eigentlich lautete das Ziel der Herren 40 vom Tennis Club (TC) Blau-Weiß Salzhausen in der Sommersaison: Aufstieg in die Verbandsklasse. Das hat das Team aber verpasst. Nach vier teilweise hart erkämpften Siegen in der Bezirksliga verlor die Mannschaft im entscheidenden Spiel gegen den TC im TV Vahrendorf mit 2:4. Dabei hatten noch Michael Kölln und Dennis Ahrens mit ihren Punkten in den Einzeln für einen 2:2-Zwischenstand gesorgt. Vahrendorf ist mit 9:1 Zählern auf dem Punktekonto aufgestiegen. Salzhausen wurde Zweiter (8:2 Punkte).

Die Tabelle: 1. TC im TV Vahrendorf (9:1), 2. TC BW Salzhausen (8:2), 3. TC im TUS Jahn Hollenstedt (5:5), 4. TC Jork (5:5), 5. TC Heideperle Bispingen (3:7), 6. TV Garstedt (0:10).